Crescono i casi di Coronavirus a Lariano: oggi, infatti, è stata toccata quota nove positivi, con un contagio in più rispetto ai giorni scorsi. Lo ha comunicato poco fa il sindaco Maurizio Caliciotti: "Sono nove i casi positivi al test Covid-19, di cui tre appartenenti alla stessa famiglia. Dei nove casi risultati positivi, quattro si trovano ricoverati presso strutture ospedaliere, con uno di questi in terapia intensiva, mentre gli altri cinque sono in isolamento nel proprio domicilio. L'età media dei contagiati è di circa 62 anni".

In più, sono quindici gli individui non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, collegati a casi positivi o provenienti dalle aree inizialmente considerate "zona rossa", per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.