Sei dei nuovi quattordici casi positivi al Coronavirus Covid-19 che si sono registrati ieri in provincia sono riconducibili al capoluogo. E adesso, a Latina cresce la preoccupazione per un'impennata di contagi che l'hanno fatta arrivare a cinque in meno - 67 contro 62 - rispetto a Fondi che però, non va dimenticato, è una delle città contrassegnate come "zone rosse" italiane. In doppia cifra seguono Aprilia con 25, Terracina con 17, Formia con 12, Minturno con 11 e Cisterna con 10. «Dei 14 nuovi casi positivi, 9 sono trattati a domicilio - ha reso noto la Asl di Latina guidata da Giorgio Casati nel report quotidiano dell'emergenza - I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (6), Itri (2), Sabaudia (1), Aprilia (1), Sezze (1), Terracina (1), Fondi (1), Velletri (1 - un paziente in carico alla Asl pontina, ndr)».

In serata si è registrata anche...