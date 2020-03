Massiccia l'adesione che si sta registrando in queste ore alla campagna di raccolta fondi per l'ospedale Dono Svizzero di Formia. Una mobilitazione generale che ha già portato alla possibilità di avere decine di migliaia di euro a disposizione della struttura sanitaria di riferimento dell'intero sud pontino e non solo. In questa fase così difficile anche l'Arcidiocesi di Gaeta ha voluto dare il proprio contributo. La Caritas diocesana di Gaeta, infatti, ha stanziato 5mila euro dai fondi 8XMille diocesani e altri 5mila euro sono stati donati dalla Fondazione Diocesana Antiusura Magnificat Onlus, sull'apposito conto bancario aperto dalla Protezione Civile Ver Sud Pontino su iniziativa del Comune di Formia, in collaborazione con i ragazzi dell'associazione Living CaliFormia e la Curva Coni Formia. Donazioni che si aggiungono a quelle delle parrocchie, come i 3mila euro donati dalla parrocchia di Itri, e di tanti cittadini del territorio diocesano.