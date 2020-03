Jonathan ha quindi chiamato un amico istruttore di droni che gli ha spiegato come rintracciarlo grazie al gps e al punto nave della navigazione. Una ricerca che è stata fatale al ragazzo visto che i soccorritori, allertati proprio dall'amico che non è stato più richiamato nonostante le raccomandazioni, lo hanno ritrovato nei pressi del ristorante l'Ostricaro quando ormai era buio. Tutto lascia pensare quindi a una scivolata.

Terracina piange l'improvvisa scomparsa di Jonathan Tarquinio , figlio di Biagio e Anna, proprietari della rinomata Hostaria del Vicoletto. La tragedia si è consumata ieri, 28 marzo 2020, quando Jonathan, che era titolare dell'omonima agenzia immobiliare, si è avventurato su monte Giove per far volare un drone, una delle sue tante passioni. Drone che a un certo punto è scomparso alla sua vista.

