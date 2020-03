Il sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, questa mattina, dopo aver ricevuto informazioni dalle autorità competenti, ha comunicato che il cittadino positivo al Covid-19 è in quarantena contumacia a Castelforte, suo luogo di residenza. Il caso è seguito dalle strutture sanitarie e autorità competenti. In pratica l'uomo ha contratto il virus in una comunità dove svolgeva il suo compito di operatore e, una volta accertata la positività, è in quarantena nel suo luogo di residenza. "Desidero rassicurare tutti - ha detto il sindaco Cardillo - che la macchina della prevenzione continua ad essere attiva nel rispetto delle misure igienico-sanitarie comunicate e diffuse in queste settimane. Sarà nostra premura comunicare alla cittadinanza ogni altra utile notizia in merito e a tal proposito vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook "Comune Castelforte" o direttamente sul sito del Comune di Castelforte. Auspicando che tutti voi possiate condurre la vostra vita con serenità, mantenendo la fiducia nelle istituzioni competenti e confidando nella professionalità e nella passione del personale sanitario, siamo chiamati, tutti, ad aumentare il senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, seguendo scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni delle autorità competenti".