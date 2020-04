Tragedia a Priverno. Oggi, in via Matteotti, un uomo di 57 anni è caduto dal quinto piano di un palazzo. Inutili i soccorsi per l'uomo, morto a seguito della tragica caduta. Sul posto i soccorritori del 118 con un'autoambulanza e i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini del caso.

Seguiranno aggiornamenti