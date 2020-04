Ancora un caso di Coronavirus a Nettuno, con il totale dei contagiati che sale a 45 persone, comprensivo dei quattro deceduti. E' questa l'ultima notizia arrivata dal Comune: in particolare, il nuovo contagio riguarda una donna di 44 anni che presenta sintomi lievi ed è stata posta in isolamento domiciliare. Allo stato attuale, 14 persone sono ancora in ospedale, mentre sono 59 i cittadini in isolamento domiciliare preventivo in quanto hanno avuto dei contatti con persone risultate positive al Covid-19.