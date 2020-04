La situazione di Artena inizia a preoccupare. Sono altri quattro, infatti, i cittadini risultati positivi al Coronavirus, con un totale di 15 contagiati su un totale di poco più di 14mila abitanti. A renderlo noto, poco fa, è stato il sindaco Felicetto Angelini. «I casi positivi sono 15 e 50 sono le persone in quarantena - ha affermato il primo cittadino, che tra l'altro è medico di professione -. Prima che sia troppo tardi restate a casa».

Ricordiamo, in questa sede, che il "paziente 1" di Artena, ricoverato in un ospedale di Roma, al primo tampone per verificare l'eventuale guarigione è risultato negativo. Si attende, ora, l'esito del secondo controllo.