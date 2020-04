Se, da un lato, aumentano i casi accertati di Coronavirus sul territorio di Pomezia, con una persona risultata positiva nelle scorse ore e col bilancio complessivo (inclusi i due deceduti) salito a 35, dall'altro oggi arriva finalmente una bella notizia da Pomezia: sei cittadini sono ufficialmente guariti.

"Oggi ci hanno dato la bella notizia di sei nostri concittadini guariti - ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà -. Inoltre, il poliziotto di Pomezia ha iniziato la riabilitazione ed è in costante miglioramento. Un ringraziamento agli operatori sanitari e alle forze dell'ordine per il contributo straordinario che stanno dando in questa fase emergenziale così delicata".

Del totale dei 35 positivi, dunque, è emerso che 22 risultano essere in isolamento domiciliare e cinque ricoverati in strutture sanitarie; sei, come detto, sono i cittadini guariti e due quelli deceduti. Inoltre, sono 72 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 54 in uscita nei prossimi sette giorni, salvo nuovi aggiornamenti.