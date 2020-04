Furto nella notte all'interno degli uffici Inail di Latina. A scoprire quanto avvenuto sono stati gli impiegati della sede del capoluogo che hanno prontamente allertato il 113. Giunti sul posto gli agenti della Questura hanno effettuato un attento sopralluogo constatando il danneggiamento delle macchinette di distribuzione delle merendine e la sparizione di un computer ed altro materiale. Le modalità sono le stesse di analoghi furti avvenuti in alcuni istituti scolastici del capoluogo.

Il modus operandi degli autori ha condotto gli uomini della Polizia di Stato sulle tracce di personaggi noti alle forze dell'ordine. Per tale ragione si è proceduto a perquisire alcune case del capoluogo pontino. Proprio in una di queste abitazioni la scoperta di diverso materiale provento di furto, oltre ad arnesi utili per lo scasso.

Gli agenti della Polizia di Stato nell'abitazione di un romeno classe '85 hanno infatti trovato un computer, casse e microfoni di un impianto di diffusione sonora, tutti rubati nella notte presso la sede dell'Inail. Inoltre, sempre nel corso della stessa perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni PC ed altro materiale che è stato rubato alcuni giorni prima presso la sede della Scuola Media G. Cena di Latina.

Gli uomini della Questura di Latina hanno proceduto al fermo dello straniero per ricettazione. Terminate le procedure di rito, per il romeno si sono aperte le porte del carcere di via Aspromonte.

Sono in corso indagini volte a scoprire i componenti della banda di ladri specializzati in furti notturni nelle scuole e negli edifici pubblici.