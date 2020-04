E' morto questo pomeriggio all'Ospedale Santa Maria Goretti, dove era ricoverato da una decina di giorni perché positivo al Coronavirus. Si tratta di Roberto Mileti, ginecologo sessantenne dipendente della Casa di Cura San Marco, primo medico pontino vittima del covid 19. Dopo la prima visita al Pronto soccorso era stato rispedito a casa, ma il giorno dopo era tornato, perché aveva capito che quella che lo aveva colpito non era una semplice influenza. Il decorso della malattia era sembrato normale fino a qualche giorno fa, quando improvvisamente le difficoltà respiratorie, dopo un sensibile miglioramento, erano molto peggiorate, al punto da costringere i medici del Goretti ad intubarlo. Ma non c'è stato nulla da fare

Una tragedia, anche per i familiari e i tantissimi amici di Roberto Mileti, originario di Roma ma da due anni ormai cittadino di Latina.