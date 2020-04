Negli uffici dell'Inps di Latina, come in Procura, da ieri è presente un presidio minimo di persone. L'attività è ripresa dopo la chiusura nei giorni scorsi per la scoperta di alcuni dipendenti contagiati dal Covid 19. Dopo che i locali a più riprese sono stati sanificati, da ieri mattina una minima parte dei 200 impiegati è tornata sul posto di lavoro, ma rispettando in maniera molto rigida tutte le prescrizioni sul fronte della sicurezza, a partire dalle distanze.

Nei giorni scorsi è finito l'isolamento domiciliare per gli impiegati che erano entrati in contatto con gli undici dipendenti risultati positivi e che sono stati in quarantena. I primi casi risalgono infatti alla prima settimana di marzo e il personale della Asl aveva eseguito una accurata indagine per cercare di risalire all'ordine dei contatti tra i contagiati.

La situazione rispetto ad una settimana fa è sotto controllo e il peggio sembra passato. All'indomani dei primi riscontri che avevano accertato la positività di alcuni dipendenti, il direttore non aveva esitato a chiudere gli uffici. Al pubblico l'Inps è chiuso e quindi non si può accedere, ma oltre al personale che è presente con un presidio, gli altri impiegati stanno lavorando da casa con lo smart working per garantire un servizio ai cittadini. Dopo i primi casi di contagio, la situazione dunque è migliorata.

Arrivano buone notizie anche dalla Procura, oltre al dipendente dimesso lo scorso 21 marzo che dal reparto di Malattie Infettive aveva seguito in diretta dal telefono la laurea del figlio, un altro dipendente dell'ufficio giudiziario che era stato ricoverato è stato dimesso dall'ospedale e il suo quadro clinico è migliorato. Anche in via Ezio, dove erano stati registrati diversi casi, il Procuratore Capo Giuseppe De Falco aveva adottato delle misure di sicurezza molto rigide per limitare al massimo tutti gli accessi. Sia la Procura che l'Inps quando il contagio aveva iniziato a diffondersi, avevano sollevato una certa apprensione perché sono luoghi dove c'è un contatto con il pubblico, ma fortunatamente la situazione è migliorata il lavoro procede e nella massima sicurezza.