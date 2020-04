Anche ieri non sono mancati nuovi casi di individui positivi al Covid 19 registrati nella nostra provincia, ma va rimarcato un sensibile calo, con l'allerta degli addetti ai lavori che resta altissima. La Asl di Latina, dunque, ha reso noto che sono stati 8 i nuovi contagi - Aprilia (5 - aumento che torna a destare allarme, ndr), Latina (1), Fondi (1), Sabaudia (1) - e che 7 sono trattati a domicilio.

