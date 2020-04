Sfrecciava avanti e indietro tra i vicoli nelle traverse di via Fossignano, ad Aprilia, quando un agente di polizia fuori servizio gli ha urlato di rallentare e si è messo sulle sue tracce dopo aver allertato il 112. L'uomo al volante della Opel Astra, forse tentando di travolgere l'agente e forse pensando che stesse davanti alla propria abitazione, ha puntato un muro di cinta e si è schiantato. I militari del Reparto Territoriale di Aprilia giunti sul posto lo hanno sottoposto all'alcoltest che è risultato positivo. Sono quindi scattate le manette e gli arresti domiciliari per l'uomo di 31 anni, in attesa di comparire davanti ad un giudice.