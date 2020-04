Le statistiche delle forze dell'ordine rivelano il crollo dei reati, soprattutto nel capoluogo, specie sul fronte di furti e rapine, ma ciò non vuol dire che i banditi abbiano deciso di starsene buoni nelle loro case. Piuttosto sono in agguato per valutare attentamente i loro piani, ovvero ridurre il rischio di farsi scoprire facilmente girando nei centri abitati deserti. Lo dimostra il colpo messo a segno in pieno centro, sotto la luce del sole, in un negozio di abbigliamento svuotato quasi esclusivamente dei pezzi più costosi.

Sembrerà strano, ma di questi tempi, in piena emergenza Coronavirus, non c'è niente di più facile, per un ladro, che giocare sull'equivoco di spacciarsi per negoziante. Proprio quello che è successo domenica pomeriggio, quando i soliti ignoti hanno messo a segno il furto in via Armellini, la traversa della circonvallazione di Latina che collega il centro alla zona residenziale più giovane del capoluogo. Insomma...