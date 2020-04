Tocca quota 20 contagiati il bilancio dei casi di Coronavirus a Velletri. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha comunicato il nuovo contagio, fornendo anche dei dati sulle fasce d'età delle persone positive al Covid-19. "Dai dati comunicati dalla Asl registriamo un nuovo caso positivo. Il riepilogo porta il numero dei casi totali a 20 così distribuiti per fasce di età. 0-18: 2; 19-50: 7; 51-70: 10; più di 70: 1". Di questi, spiega il sindaco, dieci sono maschi e altrettante femmine. "9 sono attualmente ricoverati, mentre le persone in sorveglianza attiva - conclude Pocci - sono 20" .

