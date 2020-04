Sale a 417 il bilancio delle persone contagiate dal Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Un bilancio a cui si affiancano tre nuovi decessi. I dati sono emersi poco fa durante la videoconferenza con l'assessore alla Sanità del Lazio: il direttore generale della Asl Roma 6 ha comunicato che ci sono 17 nuovi casi positivi al Covid-19 e 210 persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. In più, purtroppo, si contano tre decessi: un uomo 81enne, una donna 84enne e un uomo 74enne, con patologie pregresse. "All'Ospedale dei Castelli - si legge nella nota dell'assessorato alla Salute - domani saranno attivati ulteriori sette posti di terapia intensiva Covid-19. Continuano, infine, i controlli nelle case di riposo del territorio".

