E' stato diramato poco fa il consueto bollettino regionale della Protezione Civile, che ha purtroppo fornito un quadro con qualche elemento positivo ma ancora diversi aspetti negativi, soprattutto quello dei morti. .

Ed iniziamo proprio da qui: i decessi aumentano ancora e sono 837 in un giorno mentre ieri (lunedì 30 marzo) erano stati 812; i guariti sono stati 1.109 meno del giorno prima (erano 1.590). In totale sono stati registrati 4.053 nuovi casi, un numero praticamente identico a ieri (4.050) e tolti morti e guariti/dimessi i nuovi positivi attuali sono 2.107 quando ieri erano 1.648 perché c'erano stati più guariti. Solo 42 i nuovi ricoverati in terapia intensiva quando ieri erano stati 75. Sui dati, dicono gli esperti, influisce molto il fatto che è aumentato sensibilmente il numero dei tamponi, che sono stati più di seimila.