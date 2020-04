Sale a otto il bilancio totale dei guariti nella città di Pomezia. Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che i casi accertati di Coronavirus restano 35, ma di questi fanno parte sia gli otto individui guariti che i due deceduti. Dunque, per fortuna, oggi non ci sono stati nuovi contagi. "Sono 80 - hanno poi aggiunto dal Comune - le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 54 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti)".