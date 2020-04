Dopo una settimana senza nuovi casi, ieri Ardea ha registrato un nuovo contagio da Covid-19: lo ha reso noto poco fa il sindaco Mario Savarese, spiegando anche come sono sette i casi totali di Coronavirus registrati sul territorio, inclusa la donna di 90 anni deceduta nei primi giorni dell'emergenza nella clinica Sant'Anna di Pomezia.

Al contempo, in città ci sono anche 48 persone in auto-isolamento: si tratta di individui non positivi al Covid-19, ma che hanno avuto contatti con persone che invece hanno contratto il virus.