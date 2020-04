l Parco Vasco de Gama e i soldi che sono stati sprecati rappresentano danno erariale di grande entità. Materia che ha suggerito al Procuratore della Corte dei Conti Andrea Lupi di chiamare in causa la giunta amministrata dal sindaco Damiano Coletta. L'occasione per analizzare la tormentata storia e i soldi sperperati per il Vasco de Gama è il consueto rapporto della magistratura contabile in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Nel capitolo che riguarda il patrimonio ed è relativo alla Regione Lazio si parla anche della vicenda della realizzazione dello stadio di Tor di Valle a Roma, ma poi ecco che il magistrato inserisce anche quello che è accaduto alla Marina di Latina. E' un passaggio di 15 righe che ricostruisce la vicenda e presenta il conto del danno erariale al Comune di Latina. L'ipotesi di danno complessiva ammonta a 850mila euro complessivi. Il Procuratore Andrea Lupi ha segnalato gli inviti a deddure al sindaco Coletta e ad assessori comunali, tra cui dirigenti comunali tra cui anche alcuni ex.