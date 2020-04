L'assessore alla Sanita della Regione Lazio Alessio D'Amato ha annunciato che sono in corso delle sperimentazioni su test veloci per il Covid 19 utilizzando le analisi del sangue. "Se daranno esito positivo, estenderemo questi test a tutta la popolazione del Lazio, circa 6 milioni di persone" ha detto l'assessore in una intervista al Corriere della Sera. Le sperimentazioni, ha spiegato D'Amato, "sono quelle che stanno testando lo Spallanzani e i medici di base sulla popolazione di Nerola e a quello che ha iniziato a sperimentare il Policlinico Tor Vergata". Secondo l'assessore regionale in questo modo sarà possibile capire quanti sono i positivi, anche asintomatici, al virus e regolare di conseguenza il lavoro del sistema sanitario regionale.

Nel frattempo a livello nazionale diventa realtà la nuova chiusura fino a metà aprile: ""La decisione del governo è di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate", lo ha detto poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato.