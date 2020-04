E' scomparso all'età di 85 anni, in seguito a una lunga malattia, Pietro Nencini, storico farmacista della città, succeduto al padre nella gestione dell'attività di via degli Aranci. Il padre, il dottor Cleto Nencini, fu il primo farmacista della città.

Cordoglio da parte di tutta la città e in particolare del sindaco Antonio Terra, che ha voluto dedicare un pensiero a Pietro, il quale solo pochi anni fa aveva affidato a un libro, intitolato "Frammenti di Aprilia Sparita", la storia della sua famiglia e i ricordi di una città appena uscita dalla guerra e pronta per affrontare il percorso verso la ricostruzione. "Ci è giunta poco fa la notizia della scomparsa del dottor Pietro Nencini. In un momento così delicato per Aprilia e per il Paese – ha scritto il primo cittadino - ci lascia una delle colonne storiche della nostra Città, punto di riferimento per il tessuto sociale, economico e culturale del nostro territorio. Ricordo ancora, qualche anno fa, la presentazione del suo libro "Frammenti di Aprilia sparita. Quando io e lei avevamo vent'anni", in una sala consiliare gremita in occasione della sua riapertura al pubblico. Pietro è stato un instancabile costruttore del bene comune. La sua assenza si farà sentire. La Città tutta si unisce al dolore della famiglia Nencini".