Prima dell'entrata in vigore delle restrizioni per arginare il contagio, alcune aziende di Aprilia avevano deciso di modofcare le proprie linee di produzione per poter commercializzare mascherine e altri dispositivi di protezione. Tra queste anche l'azienda di un ex consigliere comunale. La Guardia di Finanza ha quindi effettuato attenti controlli in queste aziende e nel caso della ditta dell'ex consigliere ha disposto anche un sequestro, cautelare poi confermato dal Gip e su cui al momento sta indagando la Procura di Latina.