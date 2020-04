Sedici contagiati totali. E' questa la situazione che si registra ad Artena sul fronte Coronavirus, con tre persone ricoverate in ospedale, 12 chiuse in casa e una guarita. Ma la notizia del giorno riguarda una forte smentita che arriva dal sindaco Felicetto Angelini rispetto a una indiscrezione rivelatasi infondata su una festa durante i giorni delle prime restrizioni quale punto di diffusione del contagio. «Smentisco nel modo più assoluto che vi sia stata una festa in un ristorante di Artena. È falso - tuona Angelini -. Malgrado questo, tutto andrà bene».