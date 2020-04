Altri venti nuovi casi di Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Lo ha comunicato poco fa la Asl Roma 6 durante la videoconferenza fra i direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio e l'assessore alla Sanità D'Amato. Di conseguenza, i contagi totali diventano 437. In più, si aggiorna anche il conto dei guariti: sono 5 in più. Sale, purtroppo, anche il conto dei morti: sono decedute due persone, ossia una donna di 66 anni e un uomo di 81 anni, entrambi con patologie pregresse. Infine, è stato reso noto che oggi all'ospedale dei Castelli saranno attivati ulteriori sette posti letto di Terapia intensiva Covid-19. In più, 200 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare e continuano i controlli nelle case di riposo del territorio.