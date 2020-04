È stato presentato questa mattina, dalla Regione Lazio, il bilancio dell'emergenza Coronavirus nel territorio. Al 31 marzo 2020, i casi confermati sono 3095, con età media di 58 anni. Si tratta di 1645 uomini (53%) e 1450 donne (47%). Il 68% dei casi (2118) ha riportato almeno un sintomo tra febbre, tosse, dispnea, infezione alle vie respiratorie. In 1342 (43%) è o è stato in isolamento domiciliare (36%), mentre in 173 (il 6%) è o è stato in terapia intensiva. Ammontano a 208 i guariti clinicamente e 83 i guariti virologicamente, per un totale di 291. I decessi, purtroppo, sono stati 162, il 5% del totale. Per consultare le slide della Regione Lazio, CLICCA QUI