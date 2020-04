Ad Ardea non c'è alcun nuovo caso di Coronavirus, ma un'intera casa di riposo di Tor San Lorenzo è in isolamento perché uno degli ospiti era positivo al Covid-19. E' questo quanto appreso poco fa da una breve nota del sindaco, che ha chiarito come i casi complessivi di Coronavirus sul territorio restino sette, ma ci sia sotto controllo la situazione di una struttura del popoloso quartiere periferico, con l'anziano contagiato che è stato rimandato a casa a Pomezia.

Nella struttura, però, i 17 anziani ospitati sono risultati tutti negativi al Covid-19: nonostante il rischio concreto di contagio, l'esito del tampone è stato comunicato oggi e fortunatamente nessuno, almeno per il momento, pare aver contratto il virus.