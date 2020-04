Sono quindici i nuovi contagi al Coronavirus Covid 19 nella nostra provincia che sono stati ufficializzati ieri dalla Asl di Latina. Undici di questi, tra ospiti e operatori - come riportato dal nostro giornale ieri - hanno fatto scattare l'allarme in un centro disabili di Aprilia e di rimando sul resto del territorio. E di Covid 19 si continua anche a morire, come confermato dal decesso di una 83enne di Fondi spirata ieri in serata nel reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Goretti di Latina. La signora era risultata positiva al coronavirus nelle scorse settimane. La paziente, con patologie pregresse, era stata ricoverata nelle prime settimane di marzo all'ospedale di Fondi. Il tampone, dopo la metà del mese, ha evidenziato la positività dell'anziana al coronavirus. La donna è stata quindi trasferita all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove era stata ricoverata nel reparto di Gastroenterologia. Ieri, però, le sue condizioni si sono aggravate e purtroppo l'anziana non ce l'ha fatta. E' la 14esima vittima in provincia dall'inizio della pandemia. La strada nella battaglia contro il virus, dunque, resta ancora lunga e per questo l'unica cosa da fare è continuare ad attenersi in maniera rigorosa alle direttive e alle misure restrittive ministeriali. Guai, infatti, ad allentare la tensione perché vorrebbe dire commettere un errore che, in seguito, potrebbe rivelarsi imperdonabile. Tra i quindici casi ufficializzati ieri Aprilia si è confermata, suo malgrado, protagonista con altri due contagi, e poi Minturno e Fondi con un caso a testa.

Il quadro generale vede, ad oggi, 298 casi positivi; 110 pazienti ricoverati; 29 negativizzati; 14 decessi. «Sulla base di questi numeri, i pazienti positivi attualmente in carico sono 256 - ha reso noto la Asl di Latina nel report giornaliero -. I pazienti ricoverati sono collocati presso l'ospedale Spallanzani di Roma (13), la Terapia Intensiva del Goretti (5), l'unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (70). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati - ha sottolineato la Asl - sono attualmente 29, dei quali 12 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 17 in osservazione a domicilio». Complessivamente sono 1.994 le persone in isolamento domiciliare e 3.091 quelle che lo hanno terminato. Ieri - come annunciato dalla stessa Asl - sono stati resi operativi 8 nuovi posti di Terapia Intensiva Covid 19 presso il Goretti di Latina.

«Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia - ha poi ribadito l'Azienda sanitaria locale guidata da Giorgio Casati - di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio-residenza). Allo stesso modo occorre rispettare quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede inoltre di fare esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell'Azienda ASL. E si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di chiamare il numero verde 800.118.800, o il 1500, per gestire al meglio l'emergenza»