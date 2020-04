La battaglia giudiziarai per le concessioni per il noleggio dell'attrezzatura balneare sulle spiagge di Ponza non è ancora finita.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha infatti pronunciato un'ordinanza con la quale accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Per cui ha fissato al 18 giugno 2020 la trattazione del merito della causa.

Il Tar di Latina si era invece espresso in merito alla questione delle concessioni dei lettini, accogliendo i ricorsi.

I magistrati avevano riunito per connessione e accolto i tre ricorsi, presentati contro le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ponza per la passata stagione estiva e quelle del 2020 e 2021.

I giudici avevano annullato tutti i provvedimenti impugnati e disponendo la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.