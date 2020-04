Nuovo caso di Coronavirus a Castelforte. Ad annunciarlo, oltre la Asl tramite comunicazione ufficiale, è il sindaco Giancarlo Cardillo. "La Asl mi ha appena comunicato che un nostro residente è stato trovato positivo al covid-19. Come già sappiamo per noi tutti non cambia nulla. Dobbiamo continuare a rispettare le regole che da settimane ci vengono ripetute. La Asl si è già attivata per seguire i protocolli previsti in questi casi. La persona interessata, alla quale formulo i migliori auguri di pronta guarigione, si trova presso la propria abitazione e da parte del Comune verranno adottate tutte le misure previste. Faremo in modo che non le manchi nulla. Intanto ho già allertato gli uffici che stanno predisponendo l'ordinanza per l'apertura del COC, Centro Operativo Comunale. Come sempre vi invito a prestare fede solo ed esclusivamente alle notizie che verranno prontamente diramate sui canali informativi comunali e cioè il sito www.comune.castelforte.lt.it , la pagina Facebook Comune Castelforte è l'App ComunicaCity che vi invito a scaricare sui vostri cellulari in modo da essere avvisati immediatamente in merito a questo fatto o a qualsiasi altra cosa che riguarda il nostro Comune".