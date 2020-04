Si aggrava il bilancio delle vittime del Coronavirus a Nettuno: oggi, infatti, è stato registrato il decesso di una donna di 98 anni, risultata positiva al Covid-19 lo scorso 24 marzo. La sua morte, avvenuta anche con gravi patologie pregresse, fa salire a cinque il numero delle persone che hanno perso la vita "con" il Covid-19.

In più, sempre oggi si registra un nuovo contagio, che fa salire il numero di casi complessivi di Coronavirus a 48 (inclusi decessi e guariti): si tratta di un uomo di 58 anni che presenta sintomi lievi e non necessita di ricovero. Attualmente, sono 16 le persone ospedalizzate, mentre 66 individui sono in isolamento domiciliare preventivo.