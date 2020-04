Un venticinquenne di Marina di Minturno è stato trovato positivo al Covid 19. Il giovane, che probabilmente è stato contagiato in Campania dove si trovava e all'esame del tampone è risultato positivo. Il venticinquenne ha incontrato una coetanea, posta in quarantena per sicurezza. Il giovane marinese, le cui condizioni non sono gravi, è stato posto in isolamento domiciliare. Si tratta del quindicesimo caso in quanto una signora de luogo contagiata risulta nella casella fuori provincia, in quanto residente a Roma.