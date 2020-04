Ennesima frana che preoccupa a Ponza. Stavolta è toccato alle famose Piscine Naturali, località Torretta dove, subito dopo lo smottamento, è stato eseguito un sopralluogo da parte dei vigili urbani. L'evento probabilmente si è verificato a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno sottoposto parte del costone roccioso a particolari sollecitazioni di natura idrogeologica generando un distacco, con conseguente frana, di parte del fronte roccioso in una insenatura naturale.

Gli agenti della polizia locale del Comune di Ponza, al termine del sopralluogo, hanno raccolto le risultanze in una relazione nella quale è stata auspicata l'attivazione, nelle more del ripristino dello stato dei luoghi, ogni azione necessaria alla messa in sicurezza del sito. L'area è molto frequentata durante la stagione balneare, e per questo va apposta segnaletica di pericolo o opere stabili di interdizione fisica dei luoghi. Nel corso del sopralluogo, sono state notate delle fessure anche nel costone limitrofo. Anche questo ulteriore aspetto, è stato annotato nella relazione: «Considerate le attuali avverse condizioni atmosferiche stagionali, potrebbero configurarsi - si legge nel verbale - come concreto ed effettivo pericolo di ulteriori smottamenti e frane».

Il sindaco Francesco Ferraiuolo, preso atto di quanto scritto nella relazione, per ragioni di sicurezza, ha ordinato l'interdizione all'intera area, bloccando la stessa e i sentieri che vi conducono con decorrenza immediata e fino a data da destinarsi.