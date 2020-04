Sarebbero almeno due i casi positivi al Covid-19 all'interno dello stabilimento della Gelit. Questo è quanto sta emergendo nelle ultime ore dall'azienda di surgelati di Doganella. Una situazione che ha fatto scattare tutte le procedure del caso per salvaguardare la salute dei dipendenti: isolate le persone a cui hanno riscontrato il virus e controllo, con successiva quarantena, per tutti coloro che sono entrati in contatto con i positivi. Scattata anche la sanificazione della fabbrica. Non solo: per una questione di sicurezza, visto il settore, l'amministrazione della società di surgelati ha deciso di sospendere momentaneamente la produzione dei loro prodotti. Presso lo stabilimento cisternese, l'allarme è scattato già da qualche giorno, ma la notizia dei due contagiati è cominciata a circolare in città soltanto questa mattina.