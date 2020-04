Sale a 13 il bilancio delle persone guarite dal Coronavirus nella città di Pomezia. Lo ha comunicato il sindaco Adriano Zuccalà, rendendo anche noto che non ci sono nuovi casi di Covid-19 sul territorio rispetto a quelli già noti. In particolare, sono cinque le persone che non hanno più il virus e si aggiungono alle 8 dei giorni scorsi. Il sindaco, soddisfatto per questo incremento dei guariti, invita comunque la cittadinanza a restare in casa.