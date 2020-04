La casella con il numero zero è motivo di orgoglio e di scongiuri autorizzati. Nessun contagio in molti comuni che accarezzano i Monti Lepini è stato registrato da quando è iniziata l'emergenza.

Sermoneta, Roccasecca dei Volsci e poi Sonnino, Prossedi, Roccagorga e Priverno il centro più grande con quasi 15mila abitanti. Da quando è iniziata l'emergenza, i Lepini sono diventati una vera roccaforte, sono riusciti a centrare questo risultato che stanno tentando difendere con le unghie e i denti. Non fosse stato per il caso di Maenza con due persone contagiate, tutto questo poteva essere materia di studio scientifico.

I Comuni della provincia di Latina immuni dai contagi sono in tutto nove, compresa la celebre Campodimele, conosciuta in tutto il mondo per longevità dei suoi abitanti e poi Sperlonga. Anche qui nessun contagio nonostante la vicinanza con la zona rossa di Fondi. Zero contagi anche nelle due isole Ponza e Ventotene e poi anche per Rocca Massima.