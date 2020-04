Probabilmente pensavano di riuscire a mettere a segno il furto viste le pochissime auto in transito dopo le ore 18 a causa dell'emergenza Coronavirus. In realtà, però, non hanno fatto i conti con i pattugliamenti del territorio da parte dei poliziotti della Squadra Volante del commissariato di Anzio, che hanno notato i loro movimenti e hanno sventato tempestivamente il colpo, esplodendo anche alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.

È questo quanto accaduto attorno alle 21 dell'altra sera ad Anzio, nel quartiere di Villa Claudia: teatro dei fatti il supermercato "In's", spesso salito agli "onori" delle cronache soprattutto per delle rapine tentate o consumate.

Nello specifico, quattro individui col volto scoperto, a bordo di un'utilitaria, hanno raggiunto il supermercato e si sono accostati vicino alla recinzione: due di loro, con cacciaviti e piedi di porco al seguito, hanno scavalcato la rete e si sono diretti verso l'ingresso del locale, riuscendo nel giro di poco tempo a forzare la porta.

In tale frangente, però, la Volante del commissariato stava...