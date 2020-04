Numeri, dati e percentuali, come abbiamo visto, stanno riempiendo le nostre giornate dall'inizio dell'emergenza per il Coronavirus Covid-19 e, del resto, non potrebbe essere altrimenti al cospetto di una minaccia realmente subdola perché capace di diffondersi a una velocità incredibile e di coinvolgere le persone con un semplice contatto.

Per avere un'idea della sua pericolosità e della sua forza di espansione, prendiamo ad esempio le cifre che interessano la nostra provincia che, come noto, conta una popolazione di circa 550mila persone. Tra queste sono 304 quelle positive al Covid-19 come annunciato ieri dalla Asl di Latina nell'ultimo report giornaliero dall'inizio dell'epidemia passata poi a vera e propria pandemia: 304 pazienti che, più o meno inconsapevolmente, hanno di fatto coinvolto...