Un bruttissimo incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Velletri, nella zona periferica a sud-ovest della città. Un operaio di 50 anni è stato travolto da un camion che si è improvvisamente sfrenato e ora si trova in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale "San Camillo" di Roma.

In particolare, l'incidente si è verificato attorno alle 17.30 in via di Paganico: qui, da qualche giorno, una ditta sta lavorando per riasfaltare la strada dopo dei lavori di realizzazione di alcune condotte e ieri sera, come al solito, gli operai stavano recuperando i mezzi sul cantiere prima di andare via.

L'operaio in questione - un 50enne romano - si era avvicinato al camion per...