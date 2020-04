I residenti della zona, ma anche quelli della periferia della Capitale, sono stati svegliati in piena notte, vista l'intensità moderata del sisma. Fortunatamente, però, al momento non sembra ci siano danni a persone o cose.

In particolare, i sistemi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un sisma di magnitudo 3.0 della scala Richter nella zona collinare compresa tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri, a poca distanza da Tivoli e Guidonia Montecelio.

