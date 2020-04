Controlli stradali e anche marittimi da parte della polizia locale di Minturno, che ha messo in atto una serie di servizi, che hanno visto l'impiego anche del termoscanner, appena acquistato dall'amministrazione, per valutare se le persone fermate presentavano stati febbrili.

Nel corso dei controlli, i vigili urbani minturnesi si sono trovati di fronte a loro un maratoneta che, incurante dei decreti governativi, continuava a correre sulla spiaggia.

L'uomo inizialmente ha sembrato non aver visto gli agenti, i quali poi hanno richiamato la sua attenzione e poi sono scesi in spiaggia a fermarlo.

A notarlo è stata la pattuglia composta dagli agenti della polizia locale Manuela Cappuccia e Antonio Varone, che hanno fermato il cinquantaduenne di Scauri. L'uomo, che probabilmente non pensava di essere intercettato, stava facendo jogging in tutta tranquillità e si è mostrato sorpreso dal controllo dei vigili urbani. E' stato così multato secondo le nuove norme con una sanzione pecuniaria ed è dovuto tornare a casa, rinunciando alla corsa sulla spiaggia. L'attività della Polizia Locale minturnese si è comunque concentrata soprattutto sulla strada, con decine di controlli delle autocertificazioni presentate dai vari automobilisti. I posti di blocco sono stati allestiti in varie parti del territorio e in particolare a Marina di Minturno e Scauri.

Controllate anche sei attività commerciali, per verificare se i gestori avevano rispettato quanto previsto dalle norme vigenti. Non sono state rilevate infrazioni, a dimostrazione che i commercianti locali stanno rispettando le direttive che sono state emanate. I controlli però non sono limitati ai soli orari diurni, ma anche notturni. Infatti da stasera gli uomini coordinati dal comandante Antonio Di Nardo prolungheranno i controlli sino a notte inoltrata. Un servizio in più che andrà a potenziare i controlli che già effettuano le altre Forze dell'Ordine.