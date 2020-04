Nella giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile traevano in arresto, nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", un 24enne di origini indiane residente a Terracina. L'uomo – a seguito di accertamenti radiologici – veniva trovato in possesso di due ovuli, probabilmente ingeriti al fine di occultarli, poi recuperati da personale sanitario e risultati contenere, complessivamente, circa 44 grammi di eroina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre l'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

