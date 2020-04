Nella giornata di ieri, i militari dell'arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza dei reati di "maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale", un 56enne di origini indiane residente San Felice Circeo. L'uomo, poco prima, all'interno della propria abitazione, aveva offeso e minacciato la moglie che da circa un mese maltrattava, aggredendo immotivatamente con calci e pugni i militari operanti che nel frattempo erano intervenuti per contenere le sue escandescenze. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.