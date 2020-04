Tragedia nella notte ad Aprilia, un uomo si getta dal balcone di casa e muore. Il fatto è accaduto stanotte intorno alle 3, l'uomo - un imprenditore di 79 anni - si è lanciato dal balcone della sua abitazione al secondo piano, mentre la moglie stava dormendo. Inutili i soccorsi del personale del 118, che è intervenuto sul posto con un'ambulanza. Ancora da chiarire i motivi del gesto, il 79enne infatti non avrebbe lasciato nessun biglietto per motivare il gesto.

