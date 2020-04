Il suo incubo è finito dopo 23 giorni di ricovero nel reparto infettivi dell'ospedale Goretti. Adesso per Mara, 62enne impiegata dell'Inps di Latina, e per suo figlio Daniele che ha temuto di non rivederla mai più e che ha raccontato la storia sui social e finita anche su "Il Giornale.it", il Covid-19 è solo un brutto ricordo.

Tutto è comincia il 21 febbraio, quando la donna si reca al XIV Convegno degli Apostoli della Divina Misericordia ad Assisi partendo da Latina in pullman. Tre giorni ad Assisi e poi il ritorno a Latina, domenica 23 febbraio. Il lunedì Mara, sapendo che avrebbe sofferto la stanchezza del viaggio appena compiuto, l'aveva preso di riposo. Si sentiva spossata. «Ma era abbastanza normale - ricorda Daniele - Mia mamma da un brutto incidente motociclistico con mio padre nel 2006 aveva da sempre avuto problemi di salute. Quindi era normale che fosse stanca dal viaggio».