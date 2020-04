Si conferma a Roma e in tutto il Lazio una frenata di casi Covid-19 positivi. Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una breve conferenza stampa che si è tenuta all'Istituto Spallanzani di Roma dopo la visita del governatore Nicola Zingaretti. D'Amato ha fatto sapere di stare provvedendo anche "all'assistenza ai senza fissa dimora: abbiamo già eseguito diversi tamponi a sintomatici e allargato la possibilità di accoglienza in residenze alberghiere. Ci coordineremo con il sindaco per eventuali altre esigenze della città per contenere l'epidemia".

Come dichiarato dal presidente Zingaretti all'Ansa, "stamattina ho visitato lo Spallanzani per testimoniare vicinanza e sostegno agli operatorisanitari e agli scienziati e tramite loro a tutti gli operatoriche in Lazio e in Italia sono in trincea e combattono nell'operadi contenimento per debellare il virus. Siamo nel cuore dellabattaglia. Le iniziative di contenimento stannofunzionando - aggiunge - ma questo deve portarci a un assolutorigore, a rispettare le indicazioni e rimanere a casa, siamo nelcuore dello scontro. Assieme alla soddisfazione per i risultatinon abbassiamo la guardia in alcun modo. Ai cittadini lanciol'appello: continuate a resistere, bisogna seguire questastrategia".