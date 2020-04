Ad Anzio c'è un nuovo caso di Coronavirus , Dopo diversi giorni di tranquillità, poco fa il sindaco ha comunicato che, attualmente, le persone positive al Covid-19 sono tredici, uno in più delle 24 ore precedenti. A questo numero si devono sommare i due decessi e la persona guarita. «Auguro a tutti una pronta guarigione» è stato il commento del sindaco Candido De Angelis, che ha invitato la popolazione a restare in casa e a rispettare le regole.

