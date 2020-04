Ci sono storie che restituiscono speranza e gioia in un momento di disperazione ed emergenza come quello attuale per via della pandemia del Coronavirus che ha travolto l'Italia. La storia in questione arriva da uno dei centri nevralgici della lotta al virus, vale a dire l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, uno dei covid-hospital italiani, "hub" della provincia di Latina dove da settimane si combatte una guerra senza tregua al Coronavirus. Dallo stesso ospedale del capoluogo arriva la bella notizia di un fiocco azzurro: questa mattina, alle ore 9.14, è nato Piermario, da mamma affetta da covid 19. Per il parto c'è stato bisogno di una equipe dedicata per il tipo di emergenza, guidata dal primario ginecologo Francesco Battaglia e il pediatra Riccardo Lubrano. Il neonato sta bene e pesa 3.4 kg.