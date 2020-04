Attimi di terrore questa mattina a Fondi dove un bimbo di soli due anni si è ustionato con dell'acqua bollente. Considerata la delicatezza del caso, visto che il bambino ha riportato bruciature in più parti del corpo, è stato attivato il soccorso con l'elicottero. Il bambino, dapprima portato trasportato all'ospedale "San Giovanni di Dio", è stato trasferito al "Bambino Gesù" di Roma.

